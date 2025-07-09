Keban'da Veda Yemeği: İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat'a Teşekkür

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Elazığ'ın Keban ilçesinde tayini çıkan İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Polat için düzenlenen veda yemeğinde, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Polat'a teşekkür plaketi takdim etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde tayini çıkan İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Polat için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakamlıkça bir restoranda düzenlenen programda, Kocaeli'nin Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Polat'a, Kaymakam Furkan Atalık, görev yaptığı süre içerisindeki emeklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Belediye Başkanı Yücel Doğan da Polat'a ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Veda yemeğine, emniyet mensupları ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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