Keban'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keban'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Keban'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bu kapsamda Keban İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yurtseven ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret etti.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Yurtseven'i, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümünü kutladı.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Hisarcık, Keban, Polis, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title