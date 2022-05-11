Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi - Haberler

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Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışını yaptı, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Abdulkadir Soylu, düzenledikleri fuarda danışman öğretmen rehberliğinde 48 öğrencilerin hazırladığı 16 projenin sergilendiğini söyledi.

Açılışa, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yaşar Kılıç, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Münir Yıldız ve Metin Özgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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