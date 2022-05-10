Keban'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keban Musa Coşkun Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Fuarın açılışında konuşan okul müdürü Mustafa Tuncay, fuarda danışman öğretmen rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı 14 projenin sergilendiğini söyledi.

Koordinatör Oktay Ataş ise projenin amacının öğrencilere bilimsel çalışma basamaklarını öğretmek, bilimin eğlenceli tarafını keşfetmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Daha sonra Keban Kaymakamı Hasan Akbulut tarafından fuarın açılışı yapıldı.

Akbulut, fuarın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen öğrencileri tebrik etti, projelerle ilgili bilgi aldı.

Açılışa, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin de katıldı.