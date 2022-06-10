Keban'da Tekstilkent Atölyesi kurulacak - Haberler

Keban Belediyesi Tekstilkent Atölyesi için ilk çalışmalara başladı.

Keban Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen proje ile toplam 3 bin 600 metrekare alanda Tekstilkent Atölyesi kurulacak.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Keban Tekstilkent Projesinin yapım sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

Atölye ile 200 kişiye istihdam sağlanacağını kaydeden Atlı, "Atölye ilçemize hayırlı olsun." dedi.