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Keban'da silahlı saldırı sonucu1 kişi yaralandı

Keban'da silahlı saldırı sonucu1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Keban ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Keban ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Fırat Mahallesi Şehit Polis Mehmet Emin Çeşmesi önünde Yasin Ak (36) silahlı saldırıya uğradı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Fırat Güncel Haberler

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