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Elazığ'ın Keban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm camilerde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm camilerde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisinde düzenlenen programda da mevlüt okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve vatandaşlar katıldı.

İlçe protokolü daha sonra şehit kabirleri ile şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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