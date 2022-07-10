Keban'da şehit kabirleri, şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Akbulut ve Atlı beraberlerinde İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve İlçe Jandarma Komutanı Vekili Erkan Aktaş ile Değirmenbaşı, Ulupınar, Büklümlü köylerindeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Zafer Güneş, şehitler için dua etti.

Daha sonra ilçedeki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret eden Akbulut ve Atlı, ailelerle bayramlaştı.