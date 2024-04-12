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Keban Kaymakamı Şehit Kabirlerini ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

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Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı Müdürü Hamza Doğan ile şehit kabirlerini ziyaret etti, dua okudu.

Atalık ve beraberindekiler daha sonra şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret edip, aile fertleri ile bayramlaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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