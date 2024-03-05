Keban'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
Keban ilçesinde Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesi için alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıya, belediye başkan adayları ve ilçe seçim kurulu yetkilileri de katıldı.
Keban ilçesinde Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Kaymakamlıkta Hacı Fevzi Efendi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.
Partilerin belediye başkan adaylarının da katıldığı toplantıda Kaymakam Atalık, seçimlerin huzurlu bir ortamda sükunet içinde geçmesini diledi.
Toplantıya, Keban İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Afife Acar Kalkan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Seçim Müdürü Erdinç Kılıç katıldı.