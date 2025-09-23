Keban'da Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, Çavdar ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 12. sınıf öğrencilerine polislik mesleği hakkında bilgi verildi, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve Keban Çok Programlı Lisesi Müdürü Gökhan Özdemir, etkinlik için Çavdar ve ekibine teşekkür etti.???????