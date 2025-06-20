Keban'da Öğrencilere Karne Dağıtımı Yapıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Baraj İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi. Atalık, öğrencileri kitap okumaya teşvik etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere karneleri verildi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, beraberinde Belediye Başkanı Yücel Doğan ile Baraj İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Atalık, karne alan tüm öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.

Karne dağıtım törenine, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahsun Gökmen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Gökhan Korkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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