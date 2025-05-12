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Keban'da Öğrencilere Kan Bağışı Eğitimi

Keban'da Öğrencilere Kan Bağışı Eğitimi
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Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından Keban ilçesindeki okullarda düzenlenen eğitimde, öğrenciler kan bağışının önemi hakkında bilgilendirildi ve ailelerini ikna edenler ödüllendirildi.

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünce Keban ilçesindeki okullarda kan bağışı eğitimi düzenlendi.

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünde kan bağışı kazanım uzmanı İlker Aslan tarafından ilçedeki okullarda kan bağışı ve önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Aslan, öğrencilere kan bağışının insan hayatı için taşıdığı kritik rol hakkında bilgiler verdi.

Kan bağışı için ailelerini ikna eden öğrenciler, duyarlılıkları ve örnek davranışlarından dolayı madalya ile ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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