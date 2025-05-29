Keban'da Öğrencilere Akran Zorbalığı Tiyatrosu
Elazığ'ın Keban ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere yönelik akran zorbalığını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi. Ayrıca, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynanarak öğrencilerle etkileşim kuruldu.
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik akran zorbalığının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nce Fevzi Çakmak İlkokulunda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, akran zorbalığının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi, video gösterimi yapıldı.
Daha sonra Gençlik Merkezi psikolojik danışmanları okul bahçesinde öğrencilerle müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.
Okul Müdürü Burak Nemutlu, etkinlik için Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel