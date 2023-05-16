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Keban'da öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında Hollanda'ya uğurlandı

Keban'da öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında Hollanda'ya uğurlandı

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Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus Projesi kapsamında Hollanda'ya gitti.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus Projesi kapsamında Hollanda'ya gitti.

6 öğrenci 2 öğretmen eşliğinde Erasmus + programı kapsamında "Avrupa'da Sürdürülebilir Enerji Stajı" başlıklı proje doğrultusunda 20 gün boyunca Hollanda'da düzenlenecek eğitime katılacak.

Okul müdürü Abdulkadir Soylu, kültürel geziyi de içeren bu projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Anadolu Lisesi Hollanda Güncel Haberler

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