Elazığ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde nesli tehlike altında bulunan su samuru, balık üretim tesisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dürümlü köyü mevkisinde Keban Baraj Gölü'nde alabalık üretimi yapan tesisin güvenlik kamerasına ait görüntülerde, su samurunun tesisteki balık üretimi yapılan kafesin filesine girdiği görülüyor.

Görüntülerde file içindeki suya giren samur, bir süre sonra gözden kayboluyor.

Tesis çalışanı Murtaza Fırat, kayıtları incelerken su samurunu gördüğünü belirtti.

Büyüklerinden Fırat Nehri'nde su samuru olduğunu öğrendiğini dile getiren Fırat, bu hayvanı ilk kez gördüğünü ifade etti.

Su samuru, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de koruma altındaki türler arasında bulunuyor.