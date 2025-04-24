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Keban'da 'Kütüphanelerdeyiz' Etkinliği Düzenlendi

Keban'da 'Kütüphanelerdeyiz' Etkinliği Düzenlendi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen 'Kütüphanelerdeyiz' etkinliği ile öğrenciler kütüphanelerin önemini öğrenirken okuma alışkanlıklarını geliştirdiler.

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik "Kütüphanelerdeyiz" etkinliği yapıldı.

Keban ilçesinde öğrenciler "Kütüphanelerdeyiz" etkinliği kapsamında İlçe Halk Kütüphanesine götürüldü.

İlçe Halk Kütüphanesi personelleri tarafından öğrencilere, kütüphaneye gelmenin, kitap okumanın faydaları ile kütüphanedeki kitap ve yayınlar hakkında bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, çalışma ile öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmelerini, kütüphaneleri tanımalarını ve atölye bulunan kütüphaneleri okul dışı öğrenme ortamı olarak değerlendirmelerini teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Emre, "Bu kapsamda ilçemizdeki okullardan Baraj İlkokulu birinci sınıfı öğrencileri, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Öğrenciler, kütüphane ortamında keyifli vakit geçirerek okuma alışkanlıklarını pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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