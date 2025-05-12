Keban'da Kütüphane Külliyat Okumaları Paneli Düzenlendi
Keban ilçesinde 'Bizim Kütüphane Külliyat Okumaları Projesi' kapsamında düzenlenen panelde, 10 panelist öğrenci okudukları kitapları değerlendirdi.
Keban ilçesinde "Bizim Kütüphane Külliyat Okumaları Projesi" kapsamında panel gerçekleştirildi.
Keban Musa Coşkun Ortaokulu idaresi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 10 panelist öğrencinin katılımıyla program düzenlendi.
Panelistler, programda okudukları kitapları değerlendirdi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel