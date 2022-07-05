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Keban'da koordinasyon toplantısı yapıldı

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da koordinasyon toplantısı yapıldı

Keban'da yaklaşan Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Keban'da yaklaşan Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Keban Hacı Fevzi Efendi Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Hasan Akbulut başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaymakam Akbulut, Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü vatandaşların huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak, trafik ve asayiş yönünden oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Kurban Bayramı Demokrasi Güncel Haberler

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