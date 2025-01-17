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Keban'da Karne Heyecanı

Keban'da Karne Heyecanı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi, öğrenciler karnelerini aldı. Kaymakam Furkan Atalık, öğrencileri tebrik ederek tatil dileklerinde bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Kaymakam Atalık, "Eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayıp karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ailelerinizle güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum." dedi.

Programa, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahsun Gökmen, İlçe Jandarma Komutan Üstteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Halk Eğitimi Müdürü Ayhan Gültekin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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