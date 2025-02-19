Keban'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda, Kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen seminerde kurumun uzman ekiplerince ilçedeki kamu kurumlarında görev yapanlara, öğretmenlere ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ile Keban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat da katıldı.