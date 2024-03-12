Keban'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü Etkinliği

Keban ilçesinde İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Musa Amca Konferans Salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Samet Doğan tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler şiir okudu, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkan Vekilli Bayram Bayır ve İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Demirhan katıldı.