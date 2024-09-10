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Keban'da İlköğretim Haftası Töreni

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Keban'da İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı. Törene birçok önemli isim katıldı.

Keban'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök ve okul müdürleri Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlkokulu bahçesinde devam eden tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve sınıf öğretmeni Merve Gençoğlu tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Şiirlerin okunduğu törende 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıf öğrencilerine bayrak teslimi yapıldı.

Törene, Belediye Başkanı Yücel Doğan, Cumhuriyet Savcısı Şura Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mahsun Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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