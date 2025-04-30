Keban'da İklim Okuryazarlığı Eğitim Programı Düzenlendi
Keban ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'İklim Okuryazarlığı Eğitim Programı' kapsamında, Dr. Mümine Güher'ın liderliğinde öğrencilere iklim değişikliği ve çevre bilinci hakkında eğitimler verildi.
Keban ilçesinde "İklim Okuryazarlığı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla "İklim Okuryazarlığı" kapsamında okullarda eğitim programları yapıldı.
Keban Atatürk İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Dr. Mümine Güher, bu doğrultuda Atatürk İlkokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu'nda öğrencilere eğitim verdi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel