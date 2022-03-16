Keban'da İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Genel Kurulu yapıldı - Haberler

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Keban'da İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Genel Kurulu yapıldı

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Genel Kurulu yapıldı

Keban ilçesinde Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Genel Kurulu yapıldı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Keban ilçesinde Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Genel Kurulu yapıldı.

Keban Fırat Alabalık Toplantı Salonunda yapılan ve tek liste halinde gidilen Genel Kurulda, Yücel Doğan başkanlığa yeniden seçildi.

Doğan, üretici ve yetiştirici birlik üyelerinin alabalık satışında birliğin belirlediği fiyatların altına düşülmemesinin üyelerin menfaatlerine olacağını belirterek, "Fiyatta üreticilerin belirlenmiş rayicin dışına çıkmamasını rica ediyorum. Birliğimize sahip çıkalım." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Elazığ, Fırat, su, Güncel, Haberler

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