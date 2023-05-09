Keban'da halı saha futbol turnuvası başladı

Keban Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilçede halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Keban Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilçede halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait halı sahada düzenlenen turnuvanın ilk maçında başlama vuruşunu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin yaptı.

16 takımın katıldığı turnuvada 4 grup halinde mücadele edilecek.

Grubunda 1. ve 2. olan takımlar yarı final müsabakalarında oynamaya hak kazanacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Keskin, kulüplerin tanıtılmasını, başarılı takım ve sporcuların ödüllendirilmesini, spor yapmaya özendirerek spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasını sağlamak istediklerini belirterek, kişi ve kurumları da buna yönelik sponsorluk yapmaya teşvik etmeyi hedeflediklerini kaydetti.