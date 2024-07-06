Keban'da Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı
Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Keban ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
S.A. yönetimindeki 23 HF 681 plakalı hafif ticari araç, Keban-Elazığ D-260 kara yolunun 30. kilometresi Ulupınar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.