Keban'da Gemi Sevk ve İdare Belgesi Sınavı Yapıldı

Keban ilçesinde "Gemi Sevk ve İdare Belgesi Sınavı" gerçekleştirildi.

Keban Belediyesi ile Mersin Liman Başkanlığı tarafından belediyede, iç sularda 35 metre uzunluğundaki tekneleri kullanma hakkını kazanmak amacıyla yapılacak sınav için 20 adaya iki gün süren teorik ve uygulama eğitimi verildi.

Adaylar düzenlenen sınavda 20 soruyu 50 dakikada cevapladı.

Sınavdan 50 puan ve üzeri alan 20 adaya Fırat Nehri'nde teknelerle uygulama yapıldı.

Mersin Liman Başkanlığınca başarılı olan adaylara iç sularda geçerli Gemi Sevk ve İdaresi Belgesi verildi.