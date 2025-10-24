Haberler

Keban'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçedeki okullarda Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi. Kermesin açılışında ilçe yöneticileri, öğretmenler ve veliler bir araya geldi.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçedeki okullarda Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında ilçedeki eğitim kurumlarında Gazze'ye destek amacıyla kermes gerçekleştirildi.

Kermesin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mahsun Gökmen, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayhan Gültekin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açıklamada, "Emeği geçen ve katkı sağlayan öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına, okul idarelerimize teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları netleşti! 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

Türkiye'de yok satıyor! Otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı

Maça damga vuran görüntü İsrail'i rahatsız etti
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu

Bakan Fidan büyükelçilere yeni görev yerlerini bildirdi
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.