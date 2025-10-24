Keban'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçedeki okullarda Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında ilçedeki eğitim kurumlarında Gazze'ye destek amacıyla kermes gerçekleştirildi.

Kermesin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mahsun Gökmen, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayhan Gültekin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açıklamada, "Emeği geçen ve katkı sağlayan öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarına, okul idarelerimize teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.