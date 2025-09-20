Haberler

Keban'da gazi ve şehit yakınlıları programda bir araya geldi

Elazığ'ın Keban ilçesinde gazi ve şehit yakınları bir araya geldi.

İlçede bir tesiste düzenlenen programa, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir, kurum müdürleri, gazi ve şehit yakınları katıldı.

Programda gazi Ömer Kaya, Nurettin Orhan, Çetin Polat ile Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023'te şehit düşen şehit Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'a plaket verildi.

Şehit babası Aslan, ilçe protokolüne üstünde şehit oğlunun resmi olan duvar saatini hediye etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
