Keban'da Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleştirildi

Keban'da Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare Projesi' kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare Projesi" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, fidanları okul bahçesinde toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
