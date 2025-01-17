Keban'da Eğitime Destek Platformu Toplantısı Gerçekleşti

Elazığ'ın Keban ilçesinde Eğitime Destek Platformu Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda ilçedeki okul sayıları ve başarı durumları, imam hatip okullarının genel durumu ve değerlendirmesi ile diğer konular ele alındı.

Toplantıya, Keban Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölge Başkanı İbrahim Bahşi, Elazığ Eğitime Destek Platformu İl Başkanı Şahin Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ve Keban Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zafer Dalkılıç katıldı.