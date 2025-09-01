Keban'da Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı
Keban ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.
Keban ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı düzenlendi.
Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre başkanlığında okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yıl boyunca yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel