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Keban'da Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Kursu Düzenlendi

Keban'da Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Kursu Düzenlendi
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Keban İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kursta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği eğitimi verildi. Kursun sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika dağıtıldı.

Keban ilçesinde, "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" kursu düzenlendi.

Keban İlçe Halk Eğitim Merkezince, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

Merkezin müdürü Ayhan Gültekin, ilçenin doğalgaza kavuştuğunu anımsatarak, bu kapsamda doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kursu açtıklarını belirtti.

Gültekin, eğitimin sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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