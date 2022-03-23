Keban'da çiftçiye 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı - Haberler

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Keban'da çiftçiye 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da çiftçiye 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Keban ilçesinde çiftçilere 10 bin fidan dağıtıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Keban ilçesinde çiftçilere 10 bin fidan dağıtıldı.

Keban Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen dağıtımda, Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen 10 bin fidan çiftçilere ücretsiz verildi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, fidanların ülke ve aile ekonomisine katkı sunması temennisinde bulundu.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da, "İnşallah bu fidanları diktiğinizde çok güzel bol ürün alırız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Haberler

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