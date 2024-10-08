Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı Düzenlendi

Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yemek programı düzenlendi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçedeki bir restoranda İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ve ilçede görev yapan din görevlileri ve personel ile bir araya geldi.

Atalık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlu olmasını diledi.