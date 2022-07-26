Keban'da boğulmalara karşı afişli uyarı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı uyarı afişleri astı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı uyarı afişleri astı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Keban ilçesinde bulunan yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşlara el broşürleri dağıtarak, bilgilendirmede bulundu. Ekipler, ilçenin farklı yerlerine boğulmalara karşı alınacak tedbirlere ilişkin afişler astı. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bu tür üzücü olayların önüne geçilebilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. AA / Pirhasan Doğan - Güncel Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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