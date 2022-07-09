Keban'da bayramlaşma Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve Keban Cumhuriyet Savcısı Semih Gök, kurumları ziyaret ederek, görevli personellerin ve vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti. Akbulut, çalışanlara aileleri ve sevdikleriyle mutlu bayramlar diledi. AA / Pirhasan Doğan - Güncel Cumhuriyet Savcısı Kurban Güncel Haberler

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