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Keban'da Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

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Keban ilçesinde trafik polisleri, anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafikte temel kurallar, servislerde uyulması gerekenler, trafik güvenliği, emniyet kemerinin önemi, karşıdan karşıya güvenli geçişler de dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Keban ilçesinde trafik polisleri, anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik bilincinin geliştirilmesi kapsamında eğitim verildi.

Eğitimde trafikte temel kurallar, servisler de uyulması gerekenler, trafik güvenliği, emniyet kemerinin önemi, karşıdan karşıya güvenli geçişler de dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Etkinlikte, öğrencilere trafik dedektifleri kartı ve kırmızı düdük verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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