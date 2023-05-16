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Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunuldu

Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunuldu

Güncel Haberler

Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin anıta çelenk sundu.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Keban Spor Güncel Haberler

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