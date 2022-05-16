Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören

Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

KEBAN, ELAZIĞ (AA) - Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Keban, Tören, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title