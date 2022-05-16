Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören - Haberler

KEBAN, ELAZIĞ (AA) - Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.