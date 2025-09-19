Keban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen törende, Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkan Vekili Mustafa Celayir ve gaziler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Kaymakam Atalık, gazileri makamında kabul etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel