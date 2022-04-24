Keban Belediyesinde haşere ile mücadele çalışmasına başlandı

Keban Belediyesince haşere ile mücadele çalışmalarına başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında haşerelerin çoğalmasını önlemek amacıyla sulama kanallarının yakını ile dere yataklarında ilaçlama yapıyor.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, insan sağlığını ön planda tutan belediye olarak yaz aylarında sinek, sivrisinek, haşerelerin artmasını ve çoğalmasını önlemek için şimdiden mücadeleye başladığını söyledi.

İlaçlamada doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız ürünleri tercih ettiklerini ifade eden Atlı, "İlaçlama programımızı doğaya en az ilaç salacak şekilde yapıyoruz. Ağırlıklı olarak larva ilaçlaması yapıyoruz. Verimli şekilde ilaçlama yapmaya çalışıyoruz. Çalışma devam edecek." dedi.