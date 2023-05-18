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Keban Belediyesi sulama kanallarını yeniliyor

Keban Belediyesi sulama kanallarını yeniliyor

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Keban Belediyesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde bahçe sahipleri tarafından kullanılan sulama kanallarının bozulan kısımlarını yeniliyor.

Keban Belediyesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde bahçe sahipleri tarafından kullanılan sulama kanallarının bozulan kısımlarını yeniliyor.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, belediye tarafından beton kalıp kullanılarak, çatlamış, batık, çamurlu haldeki sulama kanallarını yenilemeye başladıklarını söyledi.

Atlı, sulama suyunun ziyan olmadan bahçelere ulaşması için yapılan kanal ile ilçe halkının bahçelerini daha verimli sulayabileceğini dile getirerek, "Su sıkıntısı çekilmeyecek. Sulama mevsiminde geçmiş yıllardaki sorunlar çözüme kavuşacaktır. Sulama kanallarının bakım ve onarımları belediyemiz personeli tarafından yapılmıştır. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Değirmenbaşı Fethiye Keban Güncel Haberler

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