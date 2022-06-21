Keban Belediye Başkanı Atlı, Tekstilkent Atölyesi inşaatında incelemede bulundu Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Tekstilkent Atölyesinin inşaatında incelemede bulundu. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Tekstilkent Atölyesinin inşaatında incelemede bulundu. Atlı, Keban Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yapılan proje ile toplam 3 bin 600 metrekare alanda yapımı süren Tekstilkent Atölyesinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Atölyede 200 kişiye istihdam sağlanacağını kaydeden Atlı, "Projemizin tamamlanmasıyla 200 genç ve kadınımıza istihdam sağlayacağız. İlçemize hayırlı olsun." dedi. AA / Pirhasan Doğan - Güncel Fethiye Atlı Tekstilkent Fırat Güncel Haberler

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