Keban Belediye Başkanı Atlı, sosyal konutların inşa edileceği alanda inceleme yaptı Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçede 88 sosyal konutun inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçede 88 sosyal konutun inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Atlı, Değirmenbaşı Mahallesi'nde konutların inşa edileceği alanda altyapı ve çevre düzenlemesi ile ilgili inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Atlı, ilçede TOKİ tarafından ihalesi yapılan 88 sosyal konutun inşaat alanını yerinde gördüklerini belirterek, konutların şimdiden Keban'a hayırlı olmasını diledi. AA / Pirhasan Doğan - Güncel Değirmenbaşı Fethiye Atlı Güncel Haberler

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