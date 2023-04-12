Keban Belediye Başkanı Atlı, depremzedeleri ziyaret etti

Keban Belediye Başkan Fethiye Atlı, köylerde kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Keban Belediye Başkan Fethiye Atlı, köylerde kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Atlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelerek Akçatepe Köyü ve Acısu mezrası ile Koyunuşağı köylerinde kalan depremzede aileleri ziyaret etti, onlarla görüştü.

Ailelere gıda ve giyim desteği sunan Atlı, depremzedeleri ziyaret edip, iletilen sorunları not aldıklarını, ilgili kurumlarla iletişime geçtiklerini dile getirerek, "Rabb'imiz devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.