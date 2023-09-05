Keban Baraj Gölü'ndeki kirlilik su altı kamerası ile görüntülendi Keban Baraj Gölü'ndeki kirlilik, dalgıçlar tarafından su altı kamerası ile görüntülendi.

Keban Baraj Gölü'ndeki kirlilik su altı kamerası ile görüntülendi

ELAZIĞ - Keban Baraj Gölü'ndeki kirlilik, dalgıçlar tarafından su altı kamerası ile görüntülendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nün kirliliği su altı kamerası ile görüntülendi. Bir grup doğasever ve eğitimci kurbağa adam Nizam Kaya öncülüğünde Keban Baraj Gölü'ne dalarak, su hayatı ve popülasyonları konusunda incelemelerde bulundu. Çekilen görüntülerde çay tabağından cips poşetlerine, teneke şişelerinden ağlara kadar birçok atık maddenin olduğu görüldü. Ayrıca baraj sahasında bulunan balık ölümlerinin de fazla olduğu bildirildi.

Dalış yapan ekip görüntüleri ilgili makamlara gönderirken, gölü kullanan vatandaşların daha duyarlı olması gerektiği ifade edildi.