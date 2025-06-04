Keban Baraj Gölü'nde Kaçak Avlanmaya Geçit Yok

Keban Baraj Gölü'nde Kaçak Avlanmaya Geçit Yok
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Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak avlanmaya karşı denetim gerçekleştirdi ve 500 metre uzunluğunda ağ ile 35 kg alabalık ve 30 kg sazanı göle bıraktı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekiplerince Keban Baraj Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Denizli köyünün Yahyalı mezrasında Keban Barajı Gölü kıyı şeridinde kaçak avlanmaya karşı denetim yapıldı.

Denetimde, 500 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi, ağ içerisindeki 35 kilogram alabalık ve 30 kilogram sazan göle bırakıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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