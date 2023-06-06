Kdz. Ereğli Kıyıcak Mahallesi'ne doğal gaz verilecek

Kdz. Ereğli'de doğal gazı bulunmayan üç mahalleden biri olan Kıyıcak Mahallesi'ne doğal gaz verilmesi için çalışmalara başlandı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve DERGAZ Yönetim Kurulu üyesi Halil Posbıyık, yıl sonuna kadar Kıyıcak'ta evlere doğal gazın bağlanacağını belirterek, 'Bu yıl Kıyıcak'la birlikte Hamzafakılı Akpınar ve Çolaklar da doğal gaza kavuşacak. Ören'de ise 2024 yılında çalışmalar başlayacak' dedi.

Kdz. Ereğli'de doğal gazı bulunmayan üç mahalleden biri olan Kıyıcak Mahallesi'ne doğal gaz verilmesi için çalışmalara başlandı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve DERGAZ Yönetim Kurulu üyesi Halil Posbıyık, yıl sonuna kadar Kıyıcak'ta evlere doğal gazın bağlanacağını belirterek, "Bu yıl Kıyıcak'la birlikte Hamzafakılı Akpınar ve Çolaklar da doğal gaza kavuşacak. Ören'de ise 2024 yılında çalışmalar başlayacak" dedi.

Kdz. Ereğli Kıyıcak Mahallesi'ne DERGAZ tarafından doğal gaz verilmesi için çalışmalar başladı. Başkan Posbıyık, kentte doğal gazı olmayan üç mahalleden biri olan Kıyıcak'ta yapılacak çalışmaları DERGAZ Müdürü Ender Oğuz, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mahalle Muhtarı Şükrü Kılıç ve mahalle sakinleriyle birlikte başlattı.

Yıl sonuna kadar doğal gazın evlere bağlanacağını belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Doğal gaza en çok ihtiyaç duyan yerlerden birisi Kıyıcak'tı. Açık hava, rüzgarlara cephe, kışın çok esinti, soğuk ve ayaz oluyor. Doğal gazın olması lazımdı ama maalesef sonlara kaldı. Ender Bey'le iyi ilişkilerimizle aynı zamanda muhtarımızın da takibiyle kolay olmadı ama neticeye vardık ve Kıyıcak'a doğal gaz veriliyor. Aslında bu devletin işi, benim işim değil. Artık Ereğli'de biz simge haline geldiğimiz için herkes belediye başkanından bekliyor. Halk bize soruyor, biz hayır diyemediğimiz için halkımız adına sadece uğraşıyoruz. Bu bölgede çalışmalara başladık. Ender Bey bana az evvel ana hatları ve evlere girecek servis hatları gösterdi, bu yıl bitmeden evlere bağlanacak. Kıyıcak halkı sıkıntı çekti tabii. Allah bana nasip etti, suyu da ben getirdim buraya, doğal gazı da. Asfaltını da yaptım, kanalizasyonunu da yaptım. Elimden geldiği kadar hemşehrilerimize hizmet ettim. Halkımıza hayırlı olsun."

Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kıyıcak Mahalle Muhtarı Şükrü Kılıç da mahalle sakinleri adına Başkan Posbıyık ve Dergaz Müdürü Onur'a teşekkür etti. Başkan Posbıyık daha sonra mahalle sakinleriyle Kıyıcak Merkez Cami avlusunda bir süre sohbet etti.